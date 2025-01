Polícia é acionada após pai e mãe começarem a discutir com faca em mãos na frente das crianças

Cada um deles apresentou uma versão se colocando como vítima da história, mas muitas queixas acabaram sendo retiradas na delegacia

Samuel Leão - 04 de janeiro de 2025

Faca foi recolhida pelas autoridades. (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 26, terminou com a intervenção da polícia no bairro Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (04). A denúncia inicial indicava que a mulher estaria ameaçando o ex-companheiro com uma faca na frente das crianças.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os dois envolvidos, que apresentavam sinais de embriaguez e forneceram versões contraditórias sobre o ocorrido.

A princípio, a mulher afirmou que acionou a polícia devido à discussão, mas não soube especificar o motivo. Durante o relato, mencionou que o ex-companheiro havia quebrado o celular dela, mas negou ter sofrido agressões ou ameaças.

Além disso, desmentiu a existência de qualquer medida protetiva contra ele – informação que foi de encontro ao que havia sido relatado na ligação inicial para as autoridades, via 190.

Já o homem alegou que, após a discussão, foi agredido fisicamente com chutes, socos e unhadas. Além disso, afirmou ter sido ameaçado com uma faca, o que teria colocado a vida dele em risco. Um vídeo, que supostamente registrava a ameaça, foi anexado como parte das evidências.

Durante o depoimento na delegacia, a mulher mudou parte da versão inicial e explicou que a primeira ligação para a polícia ocorreu porque o ex queria levar o filho embora. Posteriormente, a mãe dela, avó das crianças, também acionou as autoridades, mas sem o consentimento da filha. Segundo a jovem, a genitora teria chamado a polícia acreditando que o casal estava se agredindo fisicamente, quando, na verdade, apenas discutiam sobre a guarda da criança.

Ela também negou que tenha utilizado qualquer objeto para ferir o ex-companheiro. Em relação ao telefone quebrado, esclareceu que o dano não estava relacionado ao episódio da madrugada e já havia ocorrido anteriormente. As novas declarações levaram a uma reavaliação da ocorrência por parte da polícia.

Sendo assim, o caso foi documentado apenas como um registro de declarações e ambos foram liberados sem a imposição de medidas imediatas.