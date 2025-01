Venda de óculos em Goiás termina em pancadaria após problemas no cancelamento

Cliente relatou ter sido enganada e tentou por diversas vezes cancelar parte do pedido, mas foi ignorada

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2025

Durante confusão, celulares da mãe da cliente e de uma das vendedoras foram danificados. (Foto: Reprodução)

Uma confusão entre vendedor e cliente precisou ser apartada pela Polícia Militar (PM), no município de Catalão, na tarde deste sábado (04), após os consumidores se sentirem lesados na compra de um óculos e uma discussão com os lojistas ter escalado para vias de fato.

Às autoridades, a consumidora relatou que, no dia 10 de dezembro, atraídos por uma oferta especial, foram ela, a filha e a mãe até um estabelecimento oftalmológico localizado em um hotel para realizar um exame de vista.

Após realizarem o procedimento, ficou acordado a compra de três óculos, que custariam R$ 1.000, sendo pago um sinal de R$ 500 e o restante seria quitado no ato da entrega.

Porém, após a consulta, a cliente desconfiou que a filha, de 3 anos, não precisaria de óculos com alto grau de correção, do modo com o qual havia sido indicado no exame. Ela então procurou outro profissional, que concluiu que o problema da criança poderia ser resolvido com o uso de um “tampão” no olho, sem necessidade de óculos.

Após o laudo do oftalmologista, ela afirmou ter tentado por diversas vezes entrar em contato com a empresa via WhatsApp para cancelar os óculos da filha antes da entrega, prevista para janeiro, mas não obteve sucesso.

Neste sábado (04), data acordada para a retirada, a cliente, novamente acompanhada da família, foi até o estabelecimento e, ao chegar no estacionamento, foi recebida pelo casal que representava a loja.

No local, a consumidora tentou argumentar sobre o cancelamento de dois dos três óculos e afirmou que não pagaria o restante do valor, pois tentou cancelar os óculos por diversas vezes após a consulta com o especialista.

Os lojistas, porém, teriam se negado e ainda afirmaram que só entregariam o óculos caso o restante do valor fosse pago.

A discussão progrediu e culminou em uma briga, com o celular da mãe da cliente e também da vendedora sendo danificados.

Assim, a PM foi acionada e conduziu as partes até a delegacia. As autoridades também relataram que a empresa havia sido fundada há apenas 5 meses e possui capital social de apenas R$ 1.000,00.