Câmera flagra carro em alta velocidade perdendo controle e causando acidente em Anápolis

Dentro do veículo estavam quatro pessoas, incluindo duas crianças, que sofreram diversos ferimentos

Paulino Henjengo - 23 de março de 2025

Estavam no veículo duas crianças que tiveram diversos ferimentos (Foto: Reprodução)

Câmera de segurança flagra o momento exato em que um carro em alta velocidade perde o controle e causa um acidente de trânsito. O caso aconteceu na noite deste domingo (23), no Parque Residencial das Flores, em Anápolis.

Por volta das 20h, um veículo da marca Volkswagen Gol transitava em uma rua isolada quando colidiu contra o muro de uma residência, causando danos à propriedade.

Dentro do carro estavam quatro pessoas, incluindo duas crianças, que sofreram diversos ferimentos.

No vídeo, é possível perceber que o condutor tenta frear o carro, mas não teve sucesso. Após a colisão, várias pessoas se empenharam em ajudar, retirando as vítimas do veículo.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os agentes realizaram as devidas providências. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou os quatro envolvidos para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

