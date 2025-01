Bruno e Marrone ganharam R$ 1,1 milhão no Réveillon de São Paulo

A prefeitura de São Paulo divulgou os valores do Réveillon da avenida Paulista, que custou R$ 9,05 milhões, segundo dados publicados no Diário Oficial da cidade pela Secretaria da Cultura. No ano passado, o evento custou R$ 10 milhões.

Desse total, R$ 3,270 milhões foi para artistas que fizeram shows na data. O cachê mais caro foi de R$ 1,1 milhão, pago pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) à dupla sertaneja Bruno e Marrone, a atração principal. Na última edição, a dupla Chitãozinho e Xororó, que também era o principal nome, foi de R$ 797 mil.

O valor é quase o dobro do de Gloria Groove, que recebeu o segundo maior cachê deste ano, de R$ 600 mil. Em seguida, vêm Júnior Lima, que recebeu R$ 450 mil, Roberta Miranda (R$ 300 mil) e MC Livinho (R$ 277 mil). O grupo cristão Renascer Praise ganhou R$ 200 mil, mesmo valor de Thalles Roberto.

Completam a lista Brenno & Matheus (R$ 105 mil) e a escola de samba Mocidade Alegre (R$ 38 mil). O outro montante da verba foram para a infraestrutura do evento, segundo a organização.