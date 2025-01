Com pneumonia, prefeito de BH se licencia do cargo por 15 dias, e vice assume

Álvaro Damião (UB) comandará a gestão nesse período

Folhapress - 05 de janeiro de 2025

Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Diagnosticado com pneumonia e sem previsão de alta da UTI, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), entrou de licença do cargo a partir deste sábado (4) -três dias depois de ele ser empossado, de forma remota, para um segundo mandato à frente da capital mineira.

De acordo com a prefeitura, a licença médica será por 15 dias. O vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), assume interinamente o comando da gestão nesse período.

À tarde, Fuad passou por exames e recebeu um diagnóstico de pneumonia como causa da insuficiência respiratória, de acordo com boletim médico divulgado por volta das 16h30 pela Rede Mater Dei de Saúde.

Ainda de acordo com o boletim, assinado pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura, Fuad segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por tempo indeterminado. Ele foi internado na tarde desta sexta-feira (3).

“Evoluiu durante a noite, com melhora dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios. Ainda necessita de sedação e ventilação mecânica, mas já em processo de redução dos parâmetros dos aparelhos”, diz o boletim deste sábado.

Esta é pelo menos a quarta internação de Fuad desde que venceu as eleições, no fim de outubro. Em julho, ele anunciou a descoberta de um linfoma não Hodgkin. Às vésperas do segundo turno das eleições, o político afirmou que estava liberado das sessões de quimioterapia.

Todas as internações na sequência foram justificadas pela equipe médica como consequências do tratamento de câncer.

Na última quarta-feira (1º), ele tomou posse no novo mandato na cidade de maneira remota. A medida seguiu uma recomendação médica de que o chefe do Executivo evitasse locais com grande concentração de pessoas.

Na transmissão, o prefeito estava ao lado da esposa, Mônica, de máscara e afônico. Coube ao vice-prefeito eleito, que estava presente na cerimônia, ler o discurso de posse do prefeito.

“Muita gente tem me perguntado o porquê de estar aqui, um homem de 77 anos disputar uma pesada eleição em vez de curtir os netos, ficar com a família no sítio ou viajar. Nos últimos meses, tive que ser hospitalizado, o que aumentou a curiosidade de amigos. A resposta é muito simples, estou aqui por muito amor a essa cidade e a sua gente”, afirmou o prefeito, em texto lido pelo vice.

Ao fim do discurso, Damião chorou quando leu um trecho em que o prefeito agradeceu aos médicos e a sua família.

Nos últimos dias, aumentaram os rumores sobre uma eventual licença do prefeito para cuidar de sua saúde. Após a cerimônia de posse, ao ser questionado pelos jornalistas sobre essa possibilidade, Damião falou que a decisão cabe a Fuad.

“Eu não dou opinião sobre o afastamento dele. Isso é entre ele, a família e o corpo médico dele. O que ele pode ter certeza é que eu estou aqui para ajudá-lo da forma como achar que deve ser feito”, disse Damião.

O vice ainda afirmou que tem se reunido com o prefeito com frequência e que atua de acordo com as orientações de Fuad.