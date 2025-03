Justiça Federal concede benefício para trabalhadora goiana com “maior dor do mundo”

Mulher entrou com ação judicial após ter o direto negado pelo INSS

Thiago Alonso - 24 de março de 2025

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). (Foto: Divulgação/TRF-1)

Uma trabalhadora de Goiás, diagnosticada com neuralgia do trigêmeo — condição neurológica considerada “a dor mais forte do mundo” — teve a aposentadoria por incapacidade concedida pela Justiça Federal da 1ª Região.

A decisão foi emitida pelo juiz federal Fausto Mendanha Gonzaga, da Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

Segundo a mulher, ela decidiu entrar com uma ação judicial após ter o benefício negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No processo, ela conseguiu, por meio de laudo pericial, comprovar que a doença a incapacita de forma total e permanente para o trabalho, inclusive para atividades mais simples, devido às crises intensas de dor.

As limitações não se restringem à própria doença em si, mas também pelos efeitos colaterais da medicação para controlar as crises, provocando dores lancinantes e insuportáveis na face.

Com base nisso, a Turma Recursal, seguiu o voto do juiz relator, enfatizando a gravidade do quadro clínico e da falta de perspectiva de reabilitação profissional.

Agora, o ficará a cargo do INSS deverá implantar o benefício, com pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

