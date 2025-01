Mesmo com medida protetiva, mulher vai até casa do ex para tentar reatar e o inesperado acontece

Ambos começaram a beber juntos enquanto conversavam e situação logo se escalou para algo muito pior

Thiago Alonso - 05 de janeiro de 2025

Homem ficou com alguns hematomas. (Foto: Reprodução)

Mesmo possuindo uma medida protetiva, uma mulher, de 44 anos, decidiu ir até a casa do ex-companheiro para ‘resolver algumas coisas de uma vez por todas’, na noite deste sábado (04), em Anápolis.

Segundo ela, a visita na residência do homem, de 52 anos, localizada no bairro Maracanazinho, teve como principal intuito reatar o relacionamento.

Contudo, após beberem algumas cervejas, o casal acabou se envolvendo em discussões, momento em que a suspeita partiu para cima do ex-companheiro.

Utilizando como ‘arma’ as próprias unhas, ela golpeou o homem no rosto e nas costas, causando hematomas e sangramentos em diversas partes do corpo.

Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço e, com a ajuda de testemunhas, constatou o ocorrido, visto que a suposta agressora não apresentava nenhum sinal aparente de violência.

Dessa forma, ambos foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde a mulher foi autuada por lesão corporal e liberada em seguida. Agora, as autoridades competentes devem dar continuidade ao inquérito acerca do caso.