Meteorologia emite alerta para riscos de tempestades em Goiás; veja cidades mais atingidas

Chuvas devem cair em todas as regiões do estado, mas com mais intensidade no Leste

Thiago Alonso - 05 de janeiro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto: Portal 6)

Com a chegada da Zona de Convergência do Atlântico Sul, fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos e raios devem atingir Goiás, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Por conta disso, a meteorologia emitiu um alerta para o risco de tempestades por todo o estado, com precipitações de até 50 mm por dia, além de ventos de até 60 km/h.

As chuvas devem ser mais intensas na região Leste, onde as pancadas, apesar de isoladas, serão bastante evidentes, podendo marcar até 45 mm.

Entre os municípios mais impactados estão Ouvidor, Goiandira e Caiapônia, registrando 18 mm de chuva cada.

As precipitações devem ser ainda mais intensas em Cocalzinho de Goiás, Posse e Doverlândia, onde as marcas devem chegar a até 20 mm.

Apesar disso, o calor deve persistir, com Porangatu, no Norte do estado, sendo a cidade com temperaturas mais elevadas, com máximas de 33 °C.

Em Anápolis, os termômetros devem variar entre mínimas de 19 °C e máximas de 28 °C, com chuvas de até 17 mm.

Já na capital, Goiânia, as quedas d’água devem ser mais amenas, com marcações em torno de 15 mm, em meio a temperaturas máximas de até 30 °C.