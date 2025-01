Misturinha potente para tirar o encardido do piso e deixar brilhando

Só 4 ingredientes vão deixar o chão da sua casa brilhando como novo

Ruan Monyel - 05 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@unmillondeideas4)

Manter o piso da casa limpo, brilhante e livre daquele aspecto encardido é uma tarefa que exige paciência e, muitas vezes, horas de esfregação.

Não importa o ambiente, o chão está constantemente exposto a sujeiras, poeira e manchas que, com o tempo, contribuem para que o piso perca o brilho natural.

Porém, a boa notícia é que existe uma mistura simples que pode devolver o brilho da cerâmica, deixando sua casa como nova.

Toda dona de casa sabe que cuidar do piso, embora pareça uma atividade corriqueira, pode ser extremamente trabalhoso.

Afinal, as limpezas com água, sabão e produtos do supermercado muitas vezes não são suficientes para deixar a casa impecável e o chão realmente brilhando.

Porém, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário gastar uma fortuna em produtos caros ou passar horas esfregando o piso para vê-lo limpo.

Existe uma solução simples, acessível e incrivelmente eficaz que você pode fazer em casa, utilizando ingredientes comuns que já estão na sua despensa.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@fazcomfe), promete ser seu novo truque favorito durante as faxinas semanais.

Para fazer, é muito simples: em um recipiente, coloque uma colher de detergente, uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de vinagre de álcool e uma colher de desinfetante.

Misture tudo muito bem e, em seguida, aplique no piso e nos azulejos da sua casa. Deixe agir por alguns minutos e retire o excesso com um pano limpo.

Prontinho! Assim, seu piso ficará livre do encardido e com um brilho renovado. Veja o vídeo:

