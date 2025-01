Motorista de app divulga vídeo com passageira que desafiou a paciência dele inúmeras vezes

A todo o momento, mulher ainda pregava para o condutor e chegou a convidá-lo para um culto

Davi Galvão - 05 de janeiro de 2025

Registro já conta com mais de meio milhão de visualizações. (Foto: @jigokugil)

Um vídeo gravado pelo motorista de aplicativo Gilberto Marques (@jigokugil) deu o que falar nas redes sociais após o profissional compartilhar uma situação bastante constrangedora que passou durante uma corrida.

No registro, que foi compartilhado pelo perfil @uberdepre e já conta com mais de meio milhão de visualizações, é possível ver que assim que o trajeto foi iniciado já se iniciou uma breve discussão no carro.

A passageira começou questionando o porquê da demora por parte do motorista em chegar para buscá-la, ao que ele calmamente respondeu que estava em outra corrida.

Logo na sequência, ela ainda questiona se o motorista poderia “apressar um pouquinho” e também solicita que ele mude a frequência do rádio, pois queria ouvir “uma mensagem”. O profissional, entretanto, se recusa.

“Eu acho incrível o senhor ter 8 anos de Uber e ter esse tipo de comportamento. Eu acho que não cabe”, disse ela.

A passageira então começa a pregar trechos bíblicos, exaltando a fé.

Ao final do trajeto, ela ainda convidou o motorista, bem como a família dele, a participarem de um culto em conjunto posteriormente.

