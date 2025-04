6 livros que apenas os mais inteligentes conseguem ler até o final

Spoiler: não é exagero, eles realmente dão um nó no cérebro

Anna Júlia Steckelberg - 14 de abril de 2025

Hermione Granger, personagem da Saga Harry Potter. (Foto: Divulgação)

Alguns livros são como maratonas. Não aquelas com hidratação e torcida, mas daquelas que testam os limites da mente.

Tem obra que não basta ter tempo — é preciso ter uma paciência de monge, curiosidade de filósofo e, de preferência, um bom dicionário por perto.

Nesta seleção, reunimos seis livros que são praticamente enigmas literários.

São títulos cultuados, premiados, adorados por intelectuais… e também abandonados por milhares de leitores no meio do caminho. Não por falta de qualidade, mas por excesso de complexidade.

Se você já tentou ler algum deles e travou, fique tranquilo: até os gênios suam para chegar ao final. Agora, se você leu e entendeu… parabéns, seu QI deve ser bem alto.

6 livros que apenas os mais inteligentes conseguem ler até o final:

1. Ulisses — James Joyce

Começamos com o chefão final da literatura difícil. “Ulisses” é o Everest dos livros complicados.

Joyce reimagina a Odisseia de Homero em um único dia em Dublin, mas com tanta ousadia estilística que você vai querer reler o mesmo parágrafo cinco vezes (e ainda não vai ter certeza do que leu).

Com 18 capítulos, cada um escrito de um jeito diferente, a leitura parece uma maratona em que o percurso muda o tempo todo — ora tem obstáculos filosóficos, ora um rio de trocadilhos e neologismos. É denso, é brilhante, é cansativo. E se você chegou ao final, provavelmente também entendeu o sentido da vida.

2. Em Busca do Tempo Perdido — Marcel Proust

Sete volumes, mais de quatro mil páginas e um ritmo que faz a tartaruga parecer apressada. “Em Busca do Tempo Perdido” não tem pressa. E o leitor também não pode ter.

Proust mergulha fundo nas memórias, sensações e nos detalhes do cotidiano com um nível de minúcia que desafia até os mais focados.

Frases que duram uma página inteira? Temos.

Um parágrafo que analisa o impacto emocional de um biscoito? Também. Mas quem atravessa essa jornada encontra reflexões transformadoras — e, talvez, um novo jeito de ver o mundo.

3. A Montanha Mágica — Thomas Mann

Imagine ir visitar um parente doente e acabar ficando sete anos no sanatório. É o que acontece com Hans Castorp, protagonista de “A Montanha Mágica”. Mas, ao invés de ação, o leitor recebe uma dose intensa de filosofia, política, medicina, amor e o conceito de tempo diluído no ar dos Alpes.

O livro é uma conversa sem fim entre ideias profundas, como se cada capítulo fosse um seminário existencial. É preciso fôlego e muita disposição para acompanhar os debates. Mas quem sobrevive à escalada, alcança um dos picos mais altos da literatura do século 20.

4. Finnegans Wake — James Joyce

Sim, ele de novo. Se “Ulisses” já era um desafio, “Finnegans Wake” é um chefão secreto que nem todo mundo ousa enfrentar.

Joyce simplesmente inventa uma nova forma de escrever, com palavras que parecem saídas de sonhos — ou pesadelos.

O texto mistura idiomas, mitologia, trocadilhos, sons e símbolos num fluxo caótico que poucos ousam decifrar. Alguns estudiosos passam a vida tentando entender — e ainda assim discordam entre si.

Ler esse livro é mais uma experiência sensorial do que uma leitura tradicional. E, honestamente, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo.

5. O Homem Sem Qualidades — Robert Musil

Este livro é o equivalente literário de uma tese de doutorado com mais de 1.700 páginas. Robert Musil constrói uma análise profunda e filosófica da sociedade europeia antes da Primeira Guerra Mundial, com direito a longas digressões sobre ética, ciência, política e identidade.

Ulrich, o protagonista, é um observador frio e crítico, que parece viver num mundo onde tudo é questionável — até o próprio sentido de ter um sentido.

A leitura é densa, quase física de tão pesada. Mas quem insiste, descobre um retrato intelectual riquíssimo de uma época à beira do colapso.

6. O Arco-Íris da Gravidade — Thomas Pynchon

Quer se sentir perdido? Tente ler “O Arco-Íris da Gravidade”.

Com mais de 400 personagens (sim, você leu certo), tramas fragmentadas, digressões técnicas e um humor ácido, Pynchon entrega uma obra pós-moderna que desafia qualquer forma linear de leitura.

Ambientado no fim da Segunda Guerra Mundial, o livro mistura ciência, misticismo, psicologia e conspiração, tudo isso embalado por uma narrativa que parece brincar com o leitor o tempo todo.

Entender cada referência é quase impossível, mas cada parágrafo guarda um enigma — e, às vezes, uma surpresa genial.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!