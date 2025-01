Bebida comum no café da manhã hidrata mais que água e muitos não sabem

Ela se tornou a queridinha dos adeptos à alimentação natural e saudável nas refeições matinais

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2025

(Foto: Agência Brasil)

Como tem andado a sua hidratação? Tem tomado 3 litros de água diariamente, como recomendam os médicos e os nutricionistas? Pois saiba que para ajudar nesse processo, existe uma bebida que hidrata muito mais que a água.

O café da manhã é considerado por especialistas como a refeição mais importante do nosso dia. Assim, a busca por alternativas de bebidas naturais para ganhar energia e acelerar o nosso metabolismo tem ganhado espaço na rotina.

Dessa forma, um estudo da St. Andrews University, na Escócia, concluiu que a água não é a bebida mais hidratante que existe. E isso mesmo ela sendo a primeira que vem à mente das pessoas quando se fala no assunto.

A pesquisa foi feita pelo professor Ronald Maughan e revelou que o leite de vaca é ainda mais hidratante que a água. O alimento foi parar na primeira posição do ranking.

De acordo com os dados da análise, a explicação científica para o alto fator de hidratação é a presença de lactose, proteínas e gordura na bebida. Juntas, elas tornam a eliminação de fluidos do estômago ainda mais lenta.

Dessa forma, esse mecanismo faz com que o processo de hidratação fique mais prolongado, gerando uma maior saciedade interna.

O ranking da hidratação

O estudo apontou um outro motivo ainda maior para o leite gerar mais hidratação. Acontece que o texto constatou a presença de sódio, um composto que atua como uma espécie de esponja no organismo, fazendo com que gere uma menor quantidade de urina.

O estudo ressaltou que a água ainda continua sendo um líquido universalmente saudável e o consumo diário não deixa de ser recomendado para as pessoas.

No ranking com as dez bebidas que mais hidratam, o leite desnatado ocupa a primeira posição. Já o leite integral está no terceiro lugar. O soro fisiológico acaba ocupando a segunda posição.

