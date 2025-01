Influencer é preso e tem conta desativada após denúncias e agressão a companheira em Caldas Novas

Eles foram vistos por terceiros brigando em área comum de hotel

Samuel Leão - 06 de janeiro de 2025

Brenno foi preso em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após agredir a companheira em um hotel de Caldas Novas, o influencer Brenno Sherlick Pereira da Silva, de 23 anos, foi preso em flagrante na noite do domingo (05). O caso aconteceu após uma discussão entre o casal e a página dele no Instagram também teria sido desativada.

Ele e a parceira, de 27 anos, teria vindo de Minas Gerais e estavam hospedados em um hotel. Os dois, que mantém união estável, foram vistos por terceiros brigando – quando foram denunciados.

O hotel fica situado no bairro do Turista, onde a polícia compareceu e encontrou o influencer bastante alterado. Segundo o jovem, ele teria segurado a parceira para impedir que ela saísse do apartamento sozinha, já que demonstrava comportamento agressivo.

Por outro lado, ela disse ter levado tapas e socos no rosto após uma discussão, que começou na piscina do hotel e subiu até o quarto. Ao ser encontrada pelas autoridades, ela estava com lesões visíveis no rosto e a porta do quarto tinha sinais de arrombamento.

A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames e, em seguida, ambos foram conduzidos para uma delegacia – onde Brenno foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino, e deverá ser investigada pela Polícia Civil (PC).

Apesar de atuar como influencer, Brenno teve a página utilizada no Instagram tirada do ar por denúncias. Ele já respondeu, ainda em 2023, durante a Operação Ágio de Sangue, da Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG), por operar um esquema de pirâmide financeira, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e coação no curso do processo.