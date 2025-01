Jovem fica em estado grave após ser esfaqueado pelas costas em distribuidora de Caldas Novas

Às autoridades, suspeito afirmou que ataque foi motivado por uma discussão anterior

Natália Sezil - 03 de janeiro de 2025

Faca foi localizada pelos policiais na residência do suspeito. (Fotos: Reprodução e Google Street View)

Um jovem, de 20 anos, foi esfaqueado enquanto estava em uma distribuidora de bebidas no Residencial Nova Canaã, em Caldas Novas, a 170 km de Goiânia.

Segundo relato de clientes que presenciaram a ação, a vítima estaria bebendo de costas para a rua, quando o suspeito, de 28 anos, teria chegado com uma faca em mãos e desferido vários golpes no pescoço e na mão do jovem.

Questionado pela Polícia Militar (PM), o suspeito relatou que o ataque teria sido motivado por uma discussão que havia ocorrido entre os dois há algum tempo, mas sem contar muitos detalhes.

Diante do ataque, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado grave, já inconsciente.

Em posse das filmagens do estabelecimento, a PM patrulhou a área em busca do suspeito. Ele foi encontrado pelas autoridades em estado visível de embriaguez.

A faca utilizada no crime também foi localizada pela equipe, na residência do jovem. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), para que os fatos sejam investigados mais a fundo.