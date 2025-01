Selton Mello viraliza com reação ao prêmio de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Após ela descer do palco, ele correu para abraçar a colega bastante emocionado nos bastidores

Folhapress - 06 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução)

ANA CORA LIMA – Selton Mello viralizou nas redes sociais com sua reação à vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como Melhor Atriz Dramática por “Ainda Estou Aqui”. Ele, que interpreta Rubens Paiva no filme de Walter Salles, vibrou com o anúncio do nome da amiga na premiação realizada na noite deste domingo (5), em Los Angeles, Estados Unidos.

O ator levantou-se, começou a bater palmas e gritou “Nanda!” várias vezes. Após ela descer do palco, ele correu para abraçar a colega bastante emocionado nos bastidores. Selton não segurou a emoção e chorou com Fernanda.

Selton também compartilhou em suas redes detalhes do jantar da premiação. O luxo do local e os convidados ilustres da celebração impressionaram o artista. “Estamos chegando. Pra frente, Brasil”, disse.

Primeira atriz brasileira a triunfar na premiação na categoria de protagonista, Fernanda Torres venceu interpretando Eunice, desbancando Nicole Kidman, por “Babygirl”, Angelina Jolie, por “Maria Callas”, Kate Winslet, por “Lee”, e Tilda Swinton, por “O Quarto ao Lado”. A disputa, especialmente acirrada nesta edição, ainda contou com Pamela Anderson, indicada por “The Last Showgirl”.

Fernanda Torres é a terceira atriz brasileira a ser indicada ao Globo de Ouro. A primeira foi Sonia Braga, lembrada pela premiação em três ocasiões: como atriz coadjuvante em “O Beijo da Mulher-Aranha” (1986), “Luar sobre Parador” (1989) e “Amazônia em Chamas” (1995). Posteriormente, Fernanda Montenegro foi indicada ao troféu de Melhor Atriz em Filme Dramático por “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles, na cerimônia de 1999.