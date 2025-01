Alerta para tempestade com rajadas de vento de até 80 km/h em Goiânia, Anápolis e outras cidades

Temperaturas nestas cidades variam de 19º C e 27º C

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2025

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

As previsões meteorológicas para esta semana indicam a possibilidade de fortes tempestades em Goiás, com alertas emitidos por institutos de meteorologia para algumas cidades do estado. O cenário climático instável é influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, que mantém as condições propícias para chuvas intensas e rajadas de vento.

Fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento entre 60 e 80 km/h, devem ser registradas em praticamente todas as regiões do estado. Segundo o Clima Tempo, a combinação de pancadas de chuva com períodos de abafamento e céu parcialmente aberto marca a previsão para os próximos dias, especialmente durante as tardes e noites.

Na região central de Goiás, Goiânia e Anápolis estão sob alerta. Na capital, as temperaturas variam entre 20 °C e 27 °C, com previsão de chuvas acumuladas de 24,1 mm e umidade entre 72% e 100%. Já em Anápolis, a variação térmica será de 19 °C a 26 °C, com previsão de 9,3 mm de chuva e umidade entre 74% e 99%.

No norte goiano, Porangatu apresenta temperaturas entre 23 °C e 28 °C, com previsão de 8,7 mm de chuva e umidade de até 100%. Montes Claros, também na região norte, deve registrar temperaturas entre 22 °C e 28 °C, com chuvas acumuladas de 27,1 mm e umidade variando entre 75% e 99%.

Na região leste, Padre Bernardo está com previsão de céu nublado e possibilidade de garoa durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 20 °C e 26 °C, com chuvas de 10,3 mm e umidade de até 99%.

No oeste goiano, Piranhas também está em alerta, com chuvas mais intensas durante o dia e céu parcialmente nublado à noite. A previsão indica temperaturas entre 22 °C e 27 °C, com acumulado de chuva de 25,4 mm e umidade máxima de 99%.

Meteorologistas reforçam que essas cidades também podem registrar até 50 milímetros de chuva em poucas horas, acompanhados de fortes rajadas de vento. A população é orientada a evitar áreas abertas durante tempestades e ficar atenta aos riscos de alagamentos e quedas de árvores.