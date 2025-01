Empresária revela situação dramática após procedimento estético mal sucedido: “tenho medo de morrer”

Mulher acusa biomédico de ter-lhe aplicado substâncias que geraram deformação no corpo dela

Paulo Roberto Belém - 07 de janeiro de 2025

Natalia Teixeira expõe fotos de antes e de como ficou após procedimento estético (Foto: Arquivo Pessoal)

O drama vivido por Natalia Teixeira, sócia de uma pousada em Pirenópolis, é contado por ela nas redes sociais. A empresária é vítima de um procedimento estético mal sucedido realizado por profissional da biomedicina, em 2023, que lhe causa complicações até hoje sem prazo para ter um desfecho.

Ela acusa Rafael Bracca de ter-lhe aplicado substâncias inadequadas, como silicone industrial e Shyntol, ao invés de insumos naturais, como peptídeos de colágeno, vitaminas para a pele, ácido hialurônico e SARMs não hormonais, em um tratamento para melhorar a aparência do bumbum.

Região esta que foi desfigurada com as reações dos produtos aplicados, segundo Natalia. Na rede social da empresária é possível verificar a deformação corporal que a empresária sofreu que a acomoda até os dias de hoje.

Início de tudo

Ela revelou ao Portal 6 que o episódio teria ocorrido a partir de novembro de 2023, quando procurou o profissional, meses antes de se casar.

Fechando o procedimento em cerca de R$ 16 mil, ela citou ter passado pelas aplicações até a data em que se casou seguindo o rito típico.

Já na lua de mel, no continente europeu, em junho daquele ano, Natalia teria se sentido mal numa noite depois de um passeio, onde teria pegado chuva. “Minha imunidade baixou e neste mesmo dia meu bumbum dobrou de tamanho”, relatou.

Contato imediato

A reação inesperada provocou que ela contatasse o profissional, tendo em vista que na manhã seguinte, percebeu vermelhidão e um lado das nádegas maior que o outro. Entretanto, não conseguiu retornar ao Brasil por questões de passagem.

O retorno aconteceu dias após o surgimento das alterações, quando, enfim, teria conversado com o biomédico, que a teria sugerido ser um processo inflamatório, lhe receitando a realização de exames.

Entretanto, a empresária cita que os exames foram pleiteados em nome de outro profissional, que estaria cassado. “Para mim foi a gota d’água. Corri para o hospital, sendo internada, com risco de sepse”, contou.

Drama

A partir de então, ela narra o que tem passado desde quando as complicações se agravaram. “Além das medicações, foram 12 internações, sendo que a mais recente na última semana de 2024”, citou.

O principal problema vivido por ela, atualmente, é a tentativa de cessar o uso de corticoide que a persegue há 19 meses e ir para um tratamento imunossupressor. “Isso, com vistas para a realização de uma cirurgia visando expelir o produto do meu corpo”, explicou.

Medo

Em uma fala emocionada ao Portal 6, Natalia, disse estar vivendo uma situação de desespero e fé, temendo novas internações e que isso provoquem a sua morte. “O que mais pesa, é deixar meus filhos sem mãe e meu marido sem esposa. Abandonar as pessoas importantes na minha vida”.

O medo vem do risco de migração dos produtos aplicados para outras partes do corpo, atingindo sistema linfático ou a corrente sanguínea, podendo provocar embolias. “Qualquer coisa que me dá, eu acho que é sintoma do problema que enfrento”, encerrou.

Denúncia

A empresária diz que realizou todos os procedimentos a seu alcance contra o biomédico, denunciando pelos crimes de lesão corporal gravíssima, estelionato e por exercício ilegal da medicina. Ela cita que o intuito é fazer justiça e alertar outras pessoas quanto à importância de escolher bem os profissionais da área.

Em novembro de 2023, inclusive, Rafael Bracca foi preso em flagrante pelo exercício irregular de atividade e venda de medicamentos sem autorização. Entretanto, passou três meses recluso e hoje está em liberdade.

Defesa desconsidera dolo

Em nota ao Portal 6, a defesa de Rafael Bracca apontou que o procedimento feito por Natalia com o profissional não tem relação com as dores que ela enfrenta, visto que teria seguido todas as regras exigidas.

O documento complementa, ainda, que o profissional teria sido absolvido, após o caso parar na Justiça.

Confira a íntegra da nota:

“Natália Teixeira, chegou à Clínica Bracca com vários procedimentos estéticos já realizados por outros profissionais, inclusive inflamada. O procedimento que feito nela foi acordado em contrato e prontuário, tudo com aval a consentimento dela.

Não existe dolo e nexo causal com as dores da Natália e procedimento realizado por Dr. Rafael Bracca, tanto é que foi absolvido na justiça dos processos. Atenciosamente, Bruno Morato – Advogado OAB-DF 73.389”