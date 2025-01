Prefeitura de Anápolis anuncia mutirão de limpeza e primeiros bairros são definidos; veja

Região é contemplada até o próximo sábado, com serviços como roçagem, limpeza das bocas de lobo e avaliação da iluminação pública

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2025

Ação deve visitar todos os bairros da cidade. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis anunciou que tem início, nesta quarta-feira (08), a Operação Cidade Limpa. O mutirão visita, inicialmente, o Grande Recanto do Sol, mas o Centro Administrativo afirma que a expectativa é levar serviços de conservação das vias públicas a toda a cidade.

Além do Recanto do Sol, a ação deve visitar também outros bairros da região Norte, como o Jardim das Américas, Parque Residencial das Flores, Portal do Cerrado, Portal do Sol, Residencial Araguaia, Residencial Flor do Cerrado, Vale do Sol e Vila Norte, entre outros.

Atuam na operação equipes da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano, Vigilância Sanitária e Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT).

A região é contemplada até o próximo sábado (11), com serviços como roçagem e poda, limpeza das ruas e das bocas de lobo, e pintura e correção de meios-fios. Também compõem a lista a fiscalização de posturas, avaliação da iluminação pública, reparação de buracos e sinalização das vias.

Além disso, agentes de controle de doenças endêmicas devem visitar as residências para identificar e eliminar potenciais focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A Prefeitura alerta que moradores que possuam entulhos que precisam ser descartados reúnam tudo junto às lixeiras do lado de fora das residências para que seja feito o recolhimento.

O lançamento oficial da operação acontece em frente à Subestação da Equatorial, na entrada do Recanto do Sol, com presença confirmada do prefeito Márcio Corrêa (PL).