6 profissões que as pessoas acham que ganham pouco, mas tiram mais de R$ 5 mil por mês

A demanda por profissionais qualificados nesses segmentos é alta, o que contribui para cargos com melhores salários

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Existem algumas profissões que as pessoas acham que ganham pouco, mas tiram mais de R$ 5 mil reais mensais e muitas não fazem ideia disso.

Assim, o mercado de trabalho é uma verdadeira oscilação de profissões com remunerações que variam e, vez em quando, atingem estabilidade de ganhos.

Mesmo com a revolução da tecnologia, algumas profissões ainda saem na frente e oferecem remunerações vantajosas.

1. Profissionais da contabilidade

Os contadores são os profissionais encarregados de cuidar de impostos, tributos e encargos trabalhistas de uma empresa. Assim, para quem trabalha em uma empresa de grande porte e tem experiência, o salário médio de um contador nível pleno pode chegar de R$ 5 a R$ 8,5 mil.

2. Gerente de vendas

Uma das profissões que pagam bem, mas não é tão concorrida, é a de gerente de vendas. O profissional é encarregado da gestão da área comercial da organização, além de ser responsável por coordenar e treinar a equipe de vendas.

A depender, é possível ganhar salários de até R$ 6 mil por mês em uma empresa de grande porte, por exemplo.

3. Motorista ou entregador de encomendas por aplicativo

Essas profissões não exigem diplomas de curso superior, bastando possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Você pode usar veículo próprio ou alugado e fazer o seu horário de trabalho.

Assim, as áreas de entrega e transporte de passageiros possuem grandes demandas e os ganhos podem até mesmo passar dos R$ 5 mil mensais para um trabalhador que roda por um bom período de tempo.

4. Vendedor/a

Os vendedores nunca saem de moda e estão em alta com a proximidade de qualquer temporada de boas vendas. Se levar em consideração a comissão, essa é uma profissão que pode ser bem remunerada, a depender do público alvo. O profissional é encarregado da abordagem inicial do atendimento ao cliente, além de ser responsável por vender e captar novos clientes. Assim, o salário da área gira em média R$ 5.600 mensais.

5. Corretores de imóveis

Com o crescimento na procura por habitações e novas moradias, a profissão de corretor de imóveis voltou a ficar em alta no mercado. Assim, esse profissional é quem faz a intermediação de compra, venda e aluguel de imóveis. Corretores com conhecimento e boa atuação ganham bem mais de R$ 5.800 mensais. Para trabalhar na área, é necessário um curso técnico em transações imobiliárias e se registrar no Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

6. Dentistas

Por fim, os dentistas recebem uma remuneração bem interessante devido à importância do atendimento e cuidado da saúde bucal da população. Clínicas particulares ou especializações podem elevar os ganhos para mais de R$ 8 mil. Com cursos de especializações, esse valor chega a triplicar.

