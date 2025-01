Apenas 1 deputado federal de Goiás compareceu a todas sessões da Câmara em 2024

Levantamento feito pela Rápidas utilizou informações do site da Casa

Pedro Hara - 08 de janeiro de 2025

Câmara dos Deputados. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Dos 17 deputados federais que compõem a bancada de Goiás no Congresso Nacional, apenas um compareceu às 87 sessões realizadas em 2024: Daniel Agrobom (PL).

Por outro lado, a deputada com menos presenças foi Lêda Borges (PSDB), com apenas 72 participações. Os dados estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados e foram compilados pela Rápidas.

Apesar da baixa assiduidade da tucana, com 15 ausências registradas, 13 delas foram justificadas, restando duas sem explicação.

A liderança no número de faltas não justificadas pertence a Magda Mofatto (PRD), que acumulou 11 faltas sem justificativa e participou de apenas 73 sessões ao longo do ano.

Além de Daniel Agrobom, Marussa Boldrim (MDB), com 86 presenças, e Rubens Otoni (PT), com 84 presenças, completam o top 3 dos deputados mais assíduos em Plenário.

Já Hildo do Candango (Republicanos), que assumiu o mandato de Jeferson Rodrigues (Republicanos) entre dezembro de 2023 e abril de 2024, marcou presença em 18 sessões. Por sua vez, Jeferson esteve presente em 60 sessões e ausente em 09 ocasiões.

Confira a lista com o total de presença dos deputados goianos