Não é pela cor: o jeito certo de escolher a fruta no supermercado

Existem técnicas e jeitos mais específicos para identificar um bom alimento sem precisar julgar pela aparência

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Portal de Macaúbas)

Ir ao supermercado para fazer as compras do mês ou da semana é uma verdadeira escola de aprendizagem sobre vários assuntos e produtos, principalmente as frutas.

Assim, quando se vai ao mercado, é preciso saber escolher quais frutas estão boas para consumo e quais não estão. Muita gente tem dificuldade para identificar os melhores itens nas prateleiras.

A tarefa pode até parecer simples, mas pode ser desafiadora por conta de uma variedade de opções e a falta de conhecimento sobre as características de cada uma delas.

Não é pela cor: o jeito certo de escolher a fruta no supermercado

Cheirar, apertar, agitar, olhar minuciosamente, todo mundo que vai ao hortifruti tem uma técnica diferente para detectar se as frutas estão em boas condições para consumo ou não.

A Nutricionista Karin Honorato, em entrevista ao G1, separou uma série de alimentos e como identificar se eles estão bons ou não.

Abacaxi

Quanto mais pesado o abacaxi, mais suco ele tem. A nutricionista revela também que quanto mais douradinho ele estiver, mais saboroso. Além disso, ela orienta também a checar se a casca dele está macia e bem reluzente.

Goiaba

O primeiro ponto para escolher uma boa goiaba é verificar se ela está com a casca bem macia. Depois disso, confira se ela está com um tom verde amarelado, isso significa que ela está madura.

Maçã

A maçã deve ser analisada por dois pontos. Quanto mais verde, mais durinha e azeda ela estará. Quanto mais vermelha, mais docinha e crocante.

Laranja

A nutricionista explica que a casca fina e a fruta pesada são sinais de mais caldo. Assim, isso indica que ela estará bem suculenta e docinha para consumo.

Morango

Tem uma técnica mais aprimorada para o morango. Assim, a especialista explica que a cor mais clara ao redor do cabo indica se ele está bom ou não para consumo. O morango não amadurece depois de colhido, portanto, não pegue morangos que estejam verdes.

Pera

A pera boa para consumo tem casca macia e fina. Assim, a nutricionista explica que com essas características, ela está mais suculenta e saborosa.

Tomate

Os verdes são para armazenar, enquanto que os vermelhos são para consumir logo após a compra.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!