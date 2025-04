Mulher ganha na loteria e se torna exemplo ao mostrar o que fará com o prêmio

Em vez de luxos e limusines, sua decisão deu espaço para uma atitude muito bonita

Anna Júlia Steckelberg - 17 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Muita gente sonha com o que faria se ganhasse na loteria: carro novo, mansão, viagens pelo mundo… Mas uma mulher da Carolina do Norte surpreendeu a todos ao revelar um plano bem mais pé no chão — e, ao mesmo tempo, emocionante — para os seus US$ 100 mil de prêmio.

Rosalyn Grimes, moradora da pacata cidade de Aurora, no Condado de Beaufort, sempre teve um hábito simples e cheio de significado: jogar Powerball com a família. Era quase um ritual entre eles — daqueles que criam laços, risos e, por que não, esperança. Mas ninguém esperava que esse costume renderia uma virada digna de filme.

Na sorte do Quick Pick, ela acertou quatro números das bolas brancas e ainda levou a Powerball vermelha. O resultado? Um prêmio inicial de US$ 50 mil, que dobrou para US$ 100 mil porque ela também apostou no Power Play — um multiplicador ativado no sorteio. Um acerto em cheio, literalmente.

Mas o mais inspirador não foi o valor do prêmio, e sim o que Rosalyn escolheu fazer com ele. Nada de ostentação. Sua prioridade foi bem clara: cuidar de quem mais ama.

Ela contou que vai pagar dívidas da família, quitar a casa da mãe e ainda garantir umas merecidas férias em grupo. “É realmente algo para toda a família”, disse ela, com a serenidade de quem entende o verdadeiro valor do dinheiro.

O momento da descoberta também teve seu charme: ela estava no trabalho quando pediu à mãe para checar os números sorteados. Quando recebeu a confirmação, não conteve a surpresa. “Eu disse ao diretor: ‘acho que acabei de ganhar na loteria’”, contou, rindo da situação.

Após o processo de retirada e os descontos fiscais, Rosalyn levou para casa US$ 71.547 — e um novo capítulo cheio de possibilidades.

Em tempos em que tanta gente busca só o próprio benefício, histórias como a dela lembram que sorte também pode ser sinônimo de generosidade. E, cá entre nós, isso é o tipo de prêmio que dinheiro nenhum paga.

