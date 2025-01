Avião que caiu em Ubatuba partiu de Goiás; piloto goiano morreu— veja os detalhes do acidente

Vítimas seriam integrantes de uma família detentora de uma grande empresa, voltada para o setor de equipamento agrícola

Samuel Leão - 09 de janeiro de 2025

Avião caiu na manhã desta quinta-feira (09). (Foto; Reprodução/Redes Sociais)

Na manhã desta quinta-feira (9), um avião de pequeno porte caiu na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, após decolar da cidade de Mineiros, em Goiás. O acidente resultou na morte de duas pessoas, entre elas o piloto, que é morador de Goiânia, e deixou outras seis feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Ubatuba.

Dados preliminares também dão conta de que os ocupantes seriam integrantes de uma família detentora de uma grande empresa, voltada para o setor de equipamento agrícola, da cidade. Já o piloto teria sido identificado como Paulo Seghetto, com idade ainda não divulgada.

Destinada a serviços aéreos privados, a aeronave estava com os documentos de aeronavegabilidade regularizados e era de modelo Cessna Aircraft 525, fabricada em 2008. Registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontam que o avião não tinha permissão para realizar táxi aéreo. A bordo estavam dois adultos, duas crianças e o piloto. Além disso, três pedestres atingidos no impacto próximo à praia.

Relatos indicam que o avião ultrapassou a pista do aeroporto local, atravessou uma rua e colidiu com um poste antes de pegar fogo. O impacto danificou um veículo estacionado e feriu pedestres que estavam em uma praça próxima. As crianças e os dois adultos que estavam na aeronave foram resgatados com vida e encaminhados para atendimento médico, enquanto o piloto morreu ainda no local, preso às ferragens.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda, que por pouco não atingiu outros veículos na rua próxima ao aeródromo. O fogo que consumiu a aeronave foi controlado rapidamente pelas equipes de resgate, que atuaram com viaturas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

A Força Aérea Brasileira (FAB) destacou técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) para apurar as causas do acidente. Os trabalhos iniciais envolvem a análise do cenário, coleta de dados e preservação de elementos que possam auxiliar na investigação. Informações preliminares sugerem que a excursão de pista ocorreu durante o pouso.

As investigações ainda estão em andamento, e mais detalhes devem ser divulgados pelos órgãos responsáveis à medida que avançarem os trabalhos no local do acidente.