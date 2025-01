Comandante-chefe do exército é eleito novo presidente do Líbano

Joseph Aoun, comandante-chefe do exército libanês, foi eleito presidente da República em votação no Parlamento nesta quinta-feira (9) e encerrou mais de dois anos de vacância do cargo.

O general foi eleito no segundo turno da votação na Câmara. Na sessão, ele obteve o apoio de 99 dos 128 deputados que votaram.

Aoun sucede o presidente Michel Aoun, com quem não tem parentesco. O cargo estava vago desde que Michel deixou o palácio presidencial de 2022 antes do fim de seu mandado e não deixou um sucessor designado. Ele ainda assinou um decreto que eliminava a possibilidade de o primeiro-ministro, Najib Mikati, governar o país em caráter interino.

O general, que completa 61 anos nesta sexta-feira (10), não tem experiência anterior como político. Os políticos libaneses dizem que Aoun possui a aprovação dos Estados Unidos.

Presidente foi eleito em um momento que autoridades veem melhores chances de sucesso político. A escolha ocorre em um cenário em que o grupo xiita Hezbollah saiu abalado pela guerra com Israel, além da derrubada do aliado do grupo, Bashar al-Assad, na vizinha Síria, que exerceu domínio sobre o Líbano por décadas.