Pesquisa aponta Gusttavo Lima como um dos favoritos na corrida presidencial para 2026

Foram entrevistados 1.000 pessoas por meio de ligações telefônicas automatizadas em todo o território nacional

Paulo Roberto Belém - 09 de janeiro de 2025

Cantor Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Instagram)

Há 20 meses do início da campanha eleitoral presidencial, começam a surgir pesquisas de intenção de voto com os novos cenários em relação aos possíveis candidatos que disputarão o pleito em 2026.

Encomendada pelo Blog do Elielson e CBN Recife ao Instituto Simplex, o levantamento aponta o que seria a eleição com Gusttavo Lima na disputa. Segundo os números, o cantor sertanejo ocupa a segunda colocação entre possíveis candidatos a presidente da República.

Em primeiro lugar, está Lula (PT) com 33,7%, Gusttavo Lima (sem partido) apareceu em segundo, com 20,7%, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em terceiro, com 16,1% e Pablo Marçal (PRTB) em quarto e último lugar, com 8,4%.

Brancos, nulos e indecisos completaram a conta com 21,1%.

A pesquisa ouviu 1.000 entrevistados por meio de ligações telefônicas automatizadas em todo o território nacional, entre os dias 3 e 4 de janeiro.

Segundo a divulgação, a margem de erro foi de 3,1% com grau de confiança de 95%. Nestes moldes, Gusttavo Lima e Tarcísio de Freitas estariam empatados tecnicamente.

Gusttavo Lima presidente?

O cantor se autoanunciou possível candidato no início do mês, sugerido que seria uma alternativa que o Brasil precisa, de acordo com o Portal Metrópoles.

O cantor teria criticado a questão da suposta divisão do país entre “direita e esquerda”, ao responder sobre o apoio que sempre deu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, disse o cantor.