Inscrições abertas para processo seletivo em cidade goiana com salários de até R$ 3,3 mil

Oportunidades conotemplam várias áreas de atuação e escolaridade

Paulo Roberto Belém - 10 de janeiro de 2025

As vagas são para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação. (Foto: Enio Medeiros/Prefeitura de Aparecida)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Nazário, cidade do Centro Goiano, que pretende contratar 61 profissionais em diversas áreas de atuação, pagando uma remuneração mensal de até R$ 3.372,02.

Em critério de quantidade, as oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais I (15 vagas); Professor PI Ed. Infantil Fundamental I (14 vagas); Monitor (08 vagas); Merendeira (06 vagas); Motorista (04 vagas);

Educador Físico (02 vagas); Escriturário I (02 vagas); Agente de Vigilância Sanitária, Postura e Meio Ambiente (01 vaga); Assistente Social I (01 vaga); Auxiliar Administrativo I (01 vaga); Eletricista I (01 vaga);

Fiscal Arrecadador I (01 vaga); Nutricionista I (01 vaga); Psicólogo (a) (01 vaga); Operador de Máquina Leve (01 vaga); e Operador de Máquina Pesada (01 vaga).

As inscrições serão realizadas presencialmente até a próxima quarta-feira (15), na sede da Prefeitura Municipal de Nazário, situada na Praça Manoel Fernandes Teixeira, nº 46, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, com os documentos exigidos. A inscrição é gratuita.

Caso sejam contratados, os profissionais contarão com a remuneração entre R$ 1.518,00 e R$ 3.372,02 por mês e a carga horária será de 30 a 40 horas semanais.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe, se for o caso, ter idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “B ou C”, entre outros requisitos que constam no edital.

O processo contempla até três etapas, dependendo do cargo: análise do requerimento de inscrição (eliminatória), avaliação curricular com prova de níveis (para todos os níveis) e entrevista técnica (exclusiva para cargos de nível superior).

Os contratos terão duração de até dois anos, podendo ser prorrogados por igual período. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de fevereiro, com convocação dos aprovados entre os dias 10 e 14 do mesmo mês.