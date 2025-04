Procon lança edital para contratação em Goiânia com salários de até R$ 7,4 mil

Vagas estão distribuídas entre alguns cargos, a partir do ensino médio

Natália Sezil - 02 de abril de 2025

Sede do Procon em Goiânia. (Foto: Google Street View)

O Procon Goiás lançou, nesta quarta-feira (02), o edital que rege o próximo processo seletivo do órgão. Ao todo, são 19 vagas com salários de até R$ 7,4 mil.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Cálculo Júnior, Assessor Jurídico Júnior, Assessor Jurídico Pleno, Assessor Jurídico Sênior e Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área III.

Cada uma das funções exige diplomas específicos. O primeiro pede Ensino Superior nas áreas de Ciências Contábeis, Matemática, Estatística ou Ciências Econômicas.

O segundo, terceiro e quarto têm como requisito diploma no curso de Direito. Já o quinto requer certificado de conclusão de Ensino Médio ou curso técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática.

Os salários variam entre R$ 4.266,96 e R$ 7.423,44, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições têm início na próxima terça-feira (08) e se estendem até às 18h do dia 22 de abril. Interessados devem se candidatar pelo Portal da Seleção do Governo Estadual.

A taxa é de R$ 40 a R$ 60, dependendo do cargo desejado. A isenção ainda pode ser solicitada por quem atende aos requisitos, nos dias 09 e 10 de abril.

A seleção para o Procon é composta pelas etapas de análise curricular e entrevistas, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

A segunda fase acontece presencialmente, em Goiânia – onde trabalharão os contratados.

O contrato tem período máximo de três anos, podendo ser prorrogado por até cinco.

Outras informações, como o cronograma e os requisitos de cada cargo, estão disponíveis no edital.