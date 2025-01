Piloto revela o motivo real para ativar o “modo avião” durante o voo: “Não é teoria da conspiração”

Sabe aquela vez que você embarcou no avião e pediram para colocar o celular neste modo? Agora vai entender o que acontece

Magno Oliver - 10 de janeiro de 2025

Todo aparelho celular possui essa função. (Foto: Anna Júlia Steckelberg/Portal 6)

Uma cena muito comum para quem vai viajar de avião hoje em dia é se deparar com o momento de colocar o celular no modo avião para decolar.

Assim, muita gente se pergunta por qual motivo que essa ferramenta deve ser acionada e o que acontece se ninguém cumprir.

Dessa forma, um piloto revelou o real motivo para ativar o modo avião durante o voo e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Piloto revela o motivo real para ativar o “modo avião” durante o voo: “Não é teoria da conspiração”

O modo avião é uma funcionalidade disponível em smartphones que desativa transmissões sem fio, como wi-fi, bluetooth e sinais de rede móvel do celular.

Por razões de segurança e regulamentação, a ferramenta é muito utilizada durante viagens de avião, principalmente no momento da decolagem e o pouso.

Um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações no TikTok do piloto @perchpoint explicou o protocolo e viralizou entre os seguidores.

Na gravação, ele conta que se alguém esquecer de ativar o modo avião “não fará o avião cair do céu” ou mesmo “interferir significativamente nos sistemas a bordo”.

Porém, ele chamou atenção se uma quantidade significativa de passageiros não respeitar a recomendação, já que isso pode impactar a comunicação dos pilotos com a torre de controle.

“Se você tem uma aeronave com 70, 80 ou até 150 pessoas a bordo e apenas três ou quatro celulares começam a tentar se conectar a uma torre de rádio para uma chamada telefônica, isso emite ondas de rádio”, explicou o piloto. “Essas ondas têm o potencial de interferir nas ondas de rádio dos fones de ouvido que os pilotos estão usando”, continuou.

Então, se você não quer correr o risco de atrapalhar a comunicação entre o piloto e a torre de controle, o melhor é seguir a regra e manter o celular no modo avião durante o voo.

Confira o vídeo completo da publicação:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!