Desconhecido invade casa e ataca mulher com furadeira, em Goiânia

Em meio ao confronto, o invasor foi atingido na cabeça com um pedaço de pau e, em seguida, fugiu do local, pulando muros das casas vizinhas

Samuel Leão - 11 de janeiro de 2025

Furadeira usada pelo suspeito. (Foto: Reprodução)

Um jovem foi preso após invadir uma residência, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, ameaçar os moradores de morte e atacar uma mulher, de 59 anos, com uma furadeira. O caso aconteceu na manhã deste sábado (11).

Por volta de 08h, o suspeito, de 28 anos, adentrou a residência e, durante a confusão, um idoso de 61 anos, tio da vítima, tentou intervir. O jovem reagiu, resultando em uma luta corporal.

A situação alarmou vizinhos que, ao ouvirem os gritos, entraram no imóvel para ajudar. Em meio ao confronto, o invasor foi atingido na cabeça com um pedaço de pau. Na sequência, fugiu do local, pulando muros das casas vizinhas.

O homem foi descrito como de baixa estatura e trajando calça jeans, sem camisa e descalço. O invasor teria causado ferimentos na cabeça das vítimas, que receberam os primeiros socorros no local.

Apesar do susto, ambas estavam conscientes. Após patrulhamento pela região, o suspeito foi localizado pelas autoridades. Ele apresentava sinais de ferimentos na cabeça e arranhões pelo corpo, compatíveis com os relatos das testemunhas.

Em razão do comportamento alterado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa, ameaça e violação de domicílio

Na sequência, todos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde depoimentos foram colhidos. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).