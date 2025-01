Goiânia ganhará novos pontos de “direita livre” nos próximos dias; saiba onde

Primeiras intervenções ocorrem em quatro cruzamentos de um total de 15 locais mapeados pela Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET)

Paulo Roberto Belém - 10 de janeiro de 2025

Ao todo, 15 pontos foram mapeados, que devem seguir o novo método (Foto: Divulgação/SET)

Para evitar que condutores fiquem parados em cruzamentos em que virar à direita seria uma opção para dar maior fluidez no trânsito, a Prefeitura de Goiânia deve liberar as conversões em quatro cruzamentos da capital a partir da terça-feira (14).

Os pontos estão localizados no cruzamento da Avenida T-7 com a Avenida C-4, no Jardim América; Avenida Pires Fernandes com Avenida Tocantins, no Setor Aeroporto; Avenida Independência com a Rua do Contorno, Centro; e na Avenida 3ª Radial com a Rua 1.015, no Setor Pedro Ludovico.

A conversão à direita (também chamada de “direita livre”) é uma das inovações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), previstas na Lei nº 14.071/20, que possibilita ao condutor fazer a manobra mesmo diante de sinal vermelho do semáforo.

Para tanto, é necessário que haja sinalização específica no local da mudança, para dar segurança tanto ao motorista como aos pedestres, informou a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET).

Vale lembrar que a conversão à direita já foi implantada nos cruzamentos da Avenida Anhanguera com a Raposo Tavares, no Bairro Capuava; Avenida Perimetral com a Avenida Noroeste, no Jardim Nova Esperança; e na Avenida Goiás Norte com a Avenida Oeste, no Setor Norte Ferroviário.

Para melhor adaptação dos motoristas e certificar a segurança dos pedestres, equipes da Secretaria de Engenharia de Trânsito estarão nos cruzamentos nos primeiros 30 dias de implantação.

“Nos cruzamentos onde a conversão à direita é permitida, a preferência é do pedestre. Por isso, é necessário que os motoristas reduzam a velocidade durante a conversão para evitar acidentes. Além disso, é importante se atentar aos sinais luminosos, não obstruir ou impedir a passagem do trânsito transversal e se atentar para a travessia de ciclistas”, pontua o titular da SET, Tarcísio de Abreu.

Além do cumprimento das leis de trânsito, como a velocidade máxima permitida pela via, os motoristas deverão ter atenção às demais normas para permanência da direita livre.

Vale destacar que outros 11 pontos também estão sendo mapeados pela SET para implementação da medida. São eles: