Homem que “tocava o terror” na vizinhança é morto após confrontar Rotam, na Grande Goiânia

Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Tocantins

Da Redação - 12 de janeiro de 2025

Corporação encontrou diversos entorpecentes durante varredura na casa do homem. (Foto: Reprodução)

Um homem, que não teve nome e idade revelados, foi morto após um confronto com a Polícia Militar (PM), na tarde deste sábado (11),em Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo informações divulgadas pela corporação, o suspeito estava foragido após cometer um homicídio no Tocantins.

Dessa forma, ele teria invadido uma casa no Residencial Maria Monteiro e se apossou do local, dizendo ao proprietário que não iria embora dali.

Para intimidar os vizinhos, o homem ainda realizava disparos de arma de fogo, o que levou uma equipe da Rotam a ser acionada na região.

No entanto, os militares foram recebidos com tiros e, após os disparos, teve início o confronto, que culminou na morte do suspeito.

Porções de entorpecentes que seriam comercializados na região foram encontrados durante varredura na casa do homem.