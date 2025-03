Homem morre após ser baleado e atropelado durante confusão em bar, em Goiás

Vítima estaria bebendo quando diversos homens chegaram e deram início à briga

Natália Sezil - 29 de março de 2025

Confusão aconteceu em bar de Luziânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, morreu após se envolver em uma confusão em um bar de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), na tarde deste sábado (29).

Segundo testemunhas, a vítima estaria bebendo no local quando diversos homens chegaram. O conflito teria envolvido cerca de 10 pessoas.

A briga teria escalado quando um dos homens sacou uma arma de fogo e deu início a uma troca de tiros. A vítima teria sido atingida por um disparo, o que demandou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica constatou que ele tinha vários ferimentos. Além de dois disparos, a suspeita é de que ele teria sido acertado com uma pedrada na cabeça, e atropelado durante a confusão.

Apesar dos esforços dos socorristas, o homem não resistiu e acabou falecendo no local. Assim, também foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia.

Agora, o caso deve ficar sob responsabilidade do Grupo Especial de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia, que apurará os detalhes do que aconteceu e tomará as devidas providências.

