Moradores se revoltam e quebram sensores de portão para entrar em condomínio de Aparecida de Goiânia

Pessoas teriam se irritado após queda de energia impedir entrada e saída do local

Thiago Alonso - 13 de janeiro de 2025

Moradores danificaram os sensores do portão. (Foto: Reprodução)

Moradores de um condomínio residencial em Aparecida de Goiânia se irritaram e partiram para a violência na segunda-feira (13), no setor Independência, região do 1º Complemento Setor das Mansões.

Uma funcionária responsável pela portaria e segurança do local acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 00h30, relatando que o complexo teria sofrido uma queda de energia.

Com o incidente, as câmeras de segurança e o sistema de acionamento facial do portão pararam de funcionar, impossibilitando que moradores pudessem entrar ou sair do residencial.

Com isso, vários condôminos teriam ficado revoltados, tentando abrir o portão, momento em que algumas pessoas teriam golpeado e danificado o sensor e o motor da estrutura, de forma que conseguissem entrar.

Diante dessas informações, a responsável acionou a PM, mas não conseguiu localizar o responsável pelo vandalismo, visto que as câmeras de segurança não estavam em funcionamento.

Agora, o caso deve seguir junto às autoridades competentes, que devem dar prosseguimento ao inquérito.