Vídeo: Morador de condomínio em Goiânia é agredido gratuitamente por torcedor do Goiás

Situação foi registrada por imagens do circuito interno de um prédio da região Sudoeste de Goiânia

Paulo Roberto Belém - 18 de abril de 2025

Imagem mostra momento em que morador é atacado. (Foto: Reprodução)

Um morador de um condomínio localizado na Vila Alpes, região Sudeste de Goiânia, foi agredido no hall do prédio por um motivo extremamente fútil na noite desta quinta-feira (17).

Ele, que tem 42 anos, havia descido ao local para receber uma visita. Vestido com uma camiseta do Vila Nova, começou a receber tapas e socos, gratuitamente, por uma pessoa que estava na entrada e vestindo uma camiseta do Goiás Esporte Clube. Os times, inclusive, duelaram na noite do episódio – ficando empatado em 2 a 2.

Imagens do circuito interno do prédio, as quais o Portal 6 teve acesso, mostram toda a confusão e as agressões que envolveram os dois homens, sendo a Polícia Militar (PM), sendo acionada após o episódio.

É possível ver que o morador do residencial encontra com o homem, de 41 anos, quando começa a ser agredido. Ele não revida e tenta apenas se distanciar do autor.

Quando os militares chegaram, o torcedor do Goiás teria evadido do local, sendo que quem contou toda a situação a corporação foi o torcedor do Vila Nova, que foi quem detalhou o que aconteceu.

A PM ainda tentou localizar o homem que teria iniciado as agressões, com a notícia de que aquilo tinha sido motivado por ele estar alcoolizado, mas não o localizou. Assim, a Polícia Civil (PC) irá investigar o que aconteceu.

Colaborou Karina Ribeiro