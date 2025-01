Esta é a forma correta de colocar a roupa dentro da máquina de lavar (muita gente faz errado)

Esse detalhe tão simples evita das roupas embolarem e encherem de bolinhas. Sabia dessa?

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Instagram / mulherdasmaquinas)

Muita gente acha que é uma atividade simples, mas na verdade lavar as roupas na máquina de lavar é um processo complexo. Isso pode comprometer a limpeza e estrutura das peças apenas com um simples erro nosso.

Assim, um vídeo publicado no Instagram trouxe à tona uma dica essencial para otimizar o uso da máquina de lavar e evitar problemas como bolinhas, manchas ou sujeira mal removida.

Dessa forma, o tutorial da Iracema Gonzaga, a @mulherdasmaquinas, explicou que a forma como colocamos as roupas no tambor de limpeza influencia diretamente no resultado da lavagem.

Esta é a forma correta de colocar a roupa dentro da máquina de lavar (muita gente faz errado)

O tutorial que a Iracema trouxe chamou a atenção ao desmistificar a prática comum de esticar as peças antes de colocá-las na máquina. Ela mostrou um jeito mais inteligente de colocar a roupa na máquina e fazer sua limpeza.

Na gravação, ela explica que o ideal é formar pequenos montinhos com cada peça, antes de por na máquina. Dessa forma, evita-se que as roupas fiquem enroladas durante a lavagem, o que costuma gerar desgaste no tecido e juntar bolinhas, especialmente em peças de tecidos mais delicados.

Assim, a técnica do montinho de roupa reduz o atrito entre as peças e promove um melhor cuidado com os tecidos das suas roupas.

Passo a passo para lavar corretamente

Primeiro, antes de colocar na máquina de lavar, faça pequenos montinhos com camisetas, calças e roupas íntimas. Evite colocar as peças esticadas e também tome cuidado para não sobrecarregar o tambor.

Iracema explica que essa instrução sobre a técnica do montinho é uma orientação de fábrica e está no manual da máquina de lavar. Escolha o ciclo adequado para cada tipo de tecido.

Por fim, ao retirar da máquina, sacuda levemente as roupas para evitar vincos. Deixe secar naturalmente ou em varais apropriados.

Confira o vídeo completo da postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iracema Gonzaga | Técnica de maquina de lavar (@mulherdasmaquinas)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!