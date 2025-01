Federação Brasil da Esperança entra com ação contra PSD por fraude na cota de gênero em Anápolis

Caso seja julgada procedente, Carlin da Feira e Divino Santa Cruz podem perder o mandato

Pedro Hara - 14 de janeiro de 2025

Plenário da Câmara de Anápolis. (Foto: Divulgação)

À Rápidas, o presidente municipal do PT de Anápolis, Rafael Barreto, comentou sobre a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) impetrada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) contra o PSD, por fraude na cota de gênero nas eleições para vereador de 2024.

Segundo Rafael, a AIJE foi motivada pelos 16 votos recebidos pela então candidata Graça Arruda, que obteve menos da metade dos votos da penúltima colocada do PSD, Rose Lopes, que recebeu 34.

Além da inexpressiva votação, o presidente cita a baixa movimentação financeira feita por Graça. Segundo o DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela recebeu R$ 6,1 mil para investir na campanha, que, segundo Rafael, seriam “fictícios”.

“No caso da movimentação financeira da candidata, existem inúmeros indícios no processo de que os gastos foram fictícios, ou seja, não foram reais. Foram despesas meramente fictícias com o intuito de forjar uma candidatura”, afirmou.

De acordo com Rafael, a estimativa é de que a tramitação da AIJE dure cerca de um ano, entre o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e no TSE.

Caso a ação seja considerada procedente, os vereadores Carlin da Feira (PSD) e Divino Santa Cruz (PSD) perderiam as cadeiras conquistadas no Legislativo, sendo substituídos por Osmar Borges do Trio Elétrico (PDT) e Professora Geli (PT).

Ainda segundo o presidente municipal do PT, a conquista de uma terceira cadeira no Legislativo demonstraria a força da Federação, que foi a mais votada no pleito de 2024, consolidando a defesa das bandeiras levantadas pelos partidos que compõem o grupo.