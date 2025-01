Líder religioso para Márcio Cândido: ‘passou 8 anos mamando na sombra do prefeito paraquedista e agora vem negar que Anápolis está endividada’

Robson Guimarães aproveitou ainda para dar conselho ao ex-vice prefeito, que também é pastor da Madureira

Pedro Hara - 14 de janeiro de 2025

Márcio Cândido é antigo vice-prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Áudios enviados por Robson Guimarães ao ex-vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) viralizaram no WhatsApp após o líder religioso criticar a postura do político, que recentemente negou que a gestão anterior tenha deixado Anápolis endividada.

As declarações de Márcio Cândido ocorreram após o atual prefeito Márcio Corrêa (PL) expor publicamente os rombos financeiros deixados pela gestão Roberto Naves (Republicanos), especialmente em função de empréstimos que somam R$ 800 milhões a juros elevados.

Segundo Márcio Corrêa, a Administração Municipal já precisou desembolsar mais de R$ 10 milhões para quitar as primeiras parcelas dessas dívidas com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Em declaração à imprensa, o atual gestor destacou que medidas de contenção de gastos estão sendo tomadas para que Anápolis recupere a capacidade de investimento e utilize os recursos públicos em áreas prioritárias, como saúde e educação.

Nos áudios direcionados a Márcio Cândido, Robson fez duras críticas ao ex-vice-prefeito, acusando-o de omissões durante os oito anos em que esteve ao lado de Roberto Naves. “Você passou oito anos na sombra do prefeito paraquedista […] colocou um jogador de pôquer para pegar um microfone santo. Todo jogador de pôquer, não tem um que é honesto”, afirmou.

Robson também aproveitou para dar um conselho direto a Márcio Cândido, que é pastor da Assembleia de Deus Madureira. “Vai cuidar da sua igreja, rapaz. Perdeu a mamata, né? Os R$ 17 mil que recebia, acabou. Vai jejuar, orar, resgatar os membros da sua congregação. É isso que um pastor de verdade faz. Para ser pastor, tem que dar a vida pelas ovelhas”, disparou.