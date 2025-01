Onde assistir Madureira x Flamengo pelo Campeonato Carioca nesta quinta-feira (16)

Confronto será realizado no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), a partir das 18h30

Augusto Araújo - 14 de janeiro de 2025

Madureira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (16), pelo Campeonato Carioca. (Fotos: Wanderson Colino- MEC/ Paula Reis-CRF)

Após um tropeço na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (16), para enfrentar o Madureira, em partida válida pela 2ª rodada da competição.

O confronto será realizado no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), a partir das 18h30.

No primeiro duelo do estadual, o Tricolor conseguiu uma boa vitória diante do Volta Redonda. Renato e Marquinho Carioca marcaram os dois gols que garantiram o 2 a 0 no placar.

Com isso, o Madureira é o atual líder do campeonato, por conta do saldo de gols.

Por outro lado, o Rubro-Negro teve um início de estadual ruim. Jogando com um time formado principalmente por garotos da base, o Mengão perdeu para o Boavista por 2 a 1.

Dessa forma, o Flamengo estreou em 10º lugar, situação bem diferente do ano passado. Na ocasião, ele foi campeão invicto do Cariocão.

O Sportv fará a transmissão do confronto pela TV a cabo, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos do duelo em tempo real pelo chat do Placar UOL ou pela plataforma do Globo Esporte.