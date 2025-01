Conheça o país que fica ao lado do Brasil e a língua oficial é o francês

Cultura, gastronomia e habitantes extremamente acolhedores e interessantes te esperam nessa viagem

Magno Oliver - 15 de janeiro de 2025

Rua em Caiena, capital da Guiana Francesa. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Existe um país que é único na América do Sul, está localizado ao lado do Brasil, na região norte do continente, e tem o francês como língua oficial da região. Chutaria algum palpite?

Por conta da posição estratégica no passado e por ser uma região ultramarina francesa, esse país mantém laços históricos e culturais com a França. Isso tudo acabou moldando muitas das caraterísticas dessa nação.

Com uma população de mais de 800 mil habitantes, temos a Guiana Francesa como destaque dessa publicação.

Conhecida por seu clima tropical e paisagens exuberantes para turistas, a região é regida e governada pelas leis francesas. Na capital Caiena, por exemplo, centro urbano moderno que exibe na sua arquitetura e costumes toda influência do estilo de vida francês.

A prova maior do patriotismo da nação é que o francês na Guiana não é só uma língua de comunicação, mas também um símbolo da relação estreita e fiel com a França. Esse idioma é ensinado nas escolas e é amplamente utilizado na administração pública e em todos os meios de comunicação.

Pontos turísticos que você não deve deixar de ir na Guiana Francesa:

1. Centro Espacial da Guiana

É uma estação espacial localizada em Kourou. Esse ponto turístico fica localizado a uma distância de 500 km do equador.

2. Capital Caiena

Cayenne é a capital do departamento da Guiana Francesa, na França. Assim, ela está localizada numa península entre dois estuários e é onde fica também o grande aeroporto internacional, onde chegam diariamente voos de diversos lugares do mundo.

3. Trilha de caminhada Sentier de la Montagne des Singes

Ali perto da cidade de Kourou, você vai encontrar a montanha de Montagne des Signes, cujo significado quer dizer “montanha do macaco”. Dá para turistar por lá e fazer um belo percurso a pé de cerca de 4 quilômetros.

Chegando ao topo da montanha, você ganha uma vista deslumbrante de todo local do Centro Espacial da Guiana.

