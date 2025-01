Goiás já registrou quase 900 casos de dengue nas duas primeiras semanas de 2025; veja cidades

Prefeito de Goiânia já delcarou estado de emergência na cidade, que conta com 258 episódios da doença somente deste ano

Davi Galvão - 15 de janeiro de 2025

Imagem mostra agente averiguando possível foco de dengue. (Foto: Claudivino Antunes)

Goiás já registrou 888 casos confirmados de dengue apenas nos 14 primeiros dias de 2025, conforme dados da Secretaria da Saúde (SES). Até esta quarta-feira (15), não foi registrado óbito no estado.

O número ainda se mantém abaixo do observado no mesmo período de 2024, que contabilizou 7.297 episódios da arbovirose.

Os dados apontam que, em Goiânia, já foram confirmados 258 casos, enquanto que em Aparecida de Goiânia 148 e, em Anápolis, 15.

Em tempo

Em Goiás, de acordo com o Boletim Epidemiológico das Arboviroses da SES, foram confirmados 414 óbitos por dengue ao longo de 2024, com outros 53 ainda sob investigação. Em 2023, foram confirmados 58 óbitos.

No cenário nacional, a doença foi responsável por 6.041 mortes também em 2024, mais do que os decorrentes da pandemia do coronavírus no mesmo período, que vitimou 5.959 brasileiros.