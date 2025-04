Aparecida de Goiânia receberá investimento de R$ 153 milhões para construção de casas populares

Um dos critérios é que a renda total bruta da família seja de até R$ 2.850 e, que o cidadão resida no município há pelo menos cinco anos

Paulino Henjengo - 01 de abril de 2025

Visão aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

A cidade metropolitana de Aparecida de Goiânia receberá um investimento de R$ 153 milhões para a construção de casas populares. O contrato será assinado às 17h desta terça-feira (1º), no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

O acordo envolve a Prefeitura, o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal (CEF) e prevê um total de 768 apartamentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

As residências estarão localizadas em três condomínios no Residencial Alto da Boa Vista e em um conjunto habitacional no setor Vila Romana.

O valor total investido nas obras é de R$ 153 milhões. Parte desse dinheiro – R$ 118 milhões -, será destinado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), enquanto R$ 35 milhões serão custeados pela Agência Goiana de Habitação (Agehab).

A expectativa é que os condomínios sejam entregues no prazo máximo de 18 meses. Diante disso, em breve o órgão público deverá anunciar um edital onde constarão todos os requisitos para participar da aquisição dos imóveis.

De antemão, um dos critérios é que a renda total bruta da família seja de até R$ 2.850 e, que o cidadão resida no município há pelo menos cinco anos. Segundo informações, o sorteio dos apartamentos acontecerá no segundo semestre deste ano.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!