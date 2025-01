Recurso para o Torcida Premiada deve ser viabilizado ainda nesta semana

Secretário de Esportes da Prefeitura de Anápolis falou com a Rápidas sobre a expectativa do empenho. Cada partida no Jonas Duarte custará R$ 90 mil ao Tesouro Municipal

Pedro Hara - 15 de janeiro de 2025

Estádio Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

À Rápidas, o secretário de Esportes de Anápolis, Iransé Oliveira, afirmou que o empenho dos R$ 90 mil referente ao Torcida Premiada, deve ser publicado nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial do Município (DOM).

Rápidas apurou que Iransé já se reuniu com o secretário de Economia, Alex Schweigert, para tratar sobre o montante.

O Anápolis estreia no Campeonato Goiano no próximo domingo (19), contra o Vila Nova, às 16h. A cada partida da equipe em casa, a Administração Municipal comprará 2.250 ingressos, a R$ 40 cada, totalizando o montante de R$ 90 mil.

Para ter acesso ao programa, os torcedores deverão comprovar o pagamento em dia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto Territorial Urbano (ITU) ou uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Cada cidadão terá direito a dois ingressos por inscrição imobiliária, limitado a quatro bilhetes por cadastro de contribuinte.

A sanção do Torcida Premiada já foi publicada no DOM, mas é necessário que haja o empenho do valor direcionado para o programa.