6 cidades brasileiras consideradas as mais perigosas para turistas (capitais também estão no ranking)

Conhecer novos lugares é uma ótima experiência. No entanto, algumas cidades se tornam menos atrativas por conta dos índices de criminalidade

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Infelizmente, a criminalidade ainda é uma realidade nas cidades brasileiras e afeta diretamente a segurança de moradores e turistas.

Recentemente, a plataforma de dados Numbeo divulgou um relatório sobre as 50 cidades mais perigosas do mundo, com base na percepção de segurança de residentes e viajantes.

Este ranking busca alertar os turistas sobre os riscos associados a determinados destinos.

1. Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, um dos maiores ícones turísticos do Brasil, ocupa o 7º lugar entre as cidades brasileiras mais perigosas.

Famosa pelas suas praias e pelo Carnaval, a cidade também enfrenta sérios problemas de segurança

A violência, especialmente em áreas periféricas e algumas regiões turísticas, exige que os turistas fiquem atentos e evitem certos locais.

2. Fortaleza

Na 9ª posição do ranking, Fortaleza é outra das cidades brasileiras com elevados índices de criminalidade.

Suas belas praias e cultura nordestina atraem muitos visitantes, mas a cidade apresenta altos números de furtos e assaltos, principalmente em áreas turísticas.

A recomendação para os visitantes é tomar precauções e manter-se vigilante durante a visita.

3. Salvador

Salvador ocupa o 10º lugar e, embora seja uma das cidades brasileiras mais visitadas devido ao seu Carnaval e à sua rica história, a cidade também enfrenta desafios relacionados à segurança.

Com altos índices de criminalidade, especialmente nas áreas periféricas, os turistas devem ter cuidado redobrado e evitar certos bairros, especialmente à noite.

4. Recife

Recife, com sua forte influência cultural e belas praias, não está imune aos problemas de segurança.

Embora seja uma das cidades brasileiras mais interessantes para se visitar, a cidade enfrenta um aumento na violência urbana.

Às vezes, os bairros mais afastados do centro se tornam mais arriscados, por isso, a dica é estar sempre atento aos arredores e tomar medidas preventivas.

5. São Paulo

São Paulo, a maior cidade do Brasil, também aparece entre as cidades brasileiras mais perigosas para turistas.

Com a sua grandeza e diversidade, ela oferece várias opções culturais e turísticas, mas ainda possui bairros periféricos onde a criminalidade é alta.

6. Porto Alegre

Porto Alegre, com sua cultura vibrante e parques urbanos, também é uma das cidades brasileiras que figuram nesse ranking de perigo.

A cidade tem visto um aumento nos índices de crimes violentos, o que exige que os turistas tomem cuidados especiais, principalmente ao visitar locais mais afastados do centro.

Como em qualquer grande cidade, estar atento é fundamental para garantir uma experiência segura.

