Márcio Corrêa anuncia home office para servidores, mas com meta de produtividade 30% maior que o presencial

Modelo deve começar pelo Zap e poderá ser ampliado para outros setores municipais que não exigem presença física no trabalho

Augusto Araújo - 16 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou nesta quinta-feira (16) um projeto-piloto de home office para servidores que atuam no Zap da Prefeitura de Anápolis.

Segundo o prefeito, quem aderir ao trabalho remoto deverá apresentar uma produtividade 30% maior do que os servidores que permanecerem no regime presencial.

Márcio ressaltou que o home office já é uma prática consolidada em muitos lugares do mundo e defendeu os ganhos esperados com a implementação local.

“Nós vamos aumentar a produtividade e economizar com espaço físico, energia e outras despesas que vão proporcionar economia para os cofres públicos. Não tenho dúvidas de que a produtividade vai aumentar, e tenho certeza que até os atestados vão acabar”, afirmou.

O chefe do Executivo determinou que sejam feitos estudos detalhados para viabilizar a medida, com a criação de mecanismos que avaliem os resultados. Se o projeto-piloto se mostrar eficiente, o modelo poderá ser ampliado para outros setores municipais que não exigem presença física no trabalho.

Reabertura do Lacema

Ainda durante a visita ao Zap 24h, Márcio encontrou centenas de servidores concursados do Laboratório Central Municipal de Anápolis (Lacema) em desvio de função.

Muitos deles, conforme o prefeito, profissionais das áreas de biomedicina e outras especialidades, estão atuando em atividades administrativas, como respostas de mensagens no Zap.

O prefeito também anunciou que o Lacema, fechado pela gestão anterior e substituído por serviços terceirizados de exames laboratoriais, será reaberto.

“O objetivo da reabertura é reforçar a autonomia do município na área da saúde e aproveitar a qualificação dos servidores efetivos para atender à população de forma mais eficiente”, pontuou.