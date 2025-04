Mais do que um jogo: lições do Goianão para o esporte

Acima de tudo, esse campeonato nos inspira a olhar para o futuro do esporte em Goiás

Antônio Gomide - 31 de março de 2025

(Fotos: Roberto Corrêa / Vila Nova)

O Vila Nova conquistou, neste domingo (30), o Campeonato Goiano após 20 anos! Uma final emocionante contra o Anápolis, que fez uma campanha brilhante e mostrou a força do futebol anapolino.

Mas, além dos times, foi uma vitória das torcidas, que deram um espetáculo à parte.

O Goianão desperta esse sentimento único: a paixão que une cidades, a tradição passada de geração em geração, o orgulho de defender as cores do time do coração.

Mais do que o troféu de campeão de 2025, a competição nos deixa uma lição: o esporte move e transforma vidas.

Mas será que estamos criando oportunidades para que mais talentos surjam? Quantas crianças desistem antes mesmo de começar por falta de estrutura? Escolinhas, quadras, ginásios e piscinas precisam ser espaços vivos de aprendizado e inclusão.

Infelizmente, muitos desses locais estão abandonados. Ginásios fechados, quadras deterioradas, piscinas sem manutenção – até quando vamos deixar o esporte perder espaço? O Parque Aquático Rio Vermelho já formou campeões, mas hoje aguarda revitalização. Quantos atletas poderiam estar treinando ali?

É por isso que, na Assembleia Legislativa, seguimos pedindo ao governo estadual mais investimentos no esporte e a recuperação desses espaços nos municípios goianos.

Goiás tem talento e potencial para ser referência no esporte. Mas estamos fazendo o suficiente? Revitalizar espaços, incentivar competições locais e apoiar projetos comunitários são passos essenciais. Cada torneio promovido, cada atleta incentivado faz a diferença.

O Vila Nova celebrou o título, e o Anápolis encheu sua torcida de orgulho. Mas, acima de tudo, esse campeonato nos inspira a olhar para o futuro do esporte em Goiás. Vamos transformar essa paixão em oportunidades e garantir que mais jovens tenham a chance de sonhar – e vencer!