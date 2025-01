4h de show: saiba como garantir ingressos para Bruno e Marrone em Goiânia

Valores variam entre R$ 120 e R$ 7 mil, contando com open bar e uma série de benefícios

Thiago Alonso - 17 de janeiro de 2025

Bruno e Marrone, sucesso no Brasil. (Foto: Divulgação)

Já estão abertas as vendas de ingressos para o show da dupla Bruno & Marrone, que deve se apresentar em Goiânia no dia 10 de maio.

O espetáculo, que será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, no setor Chácaras Alto da Glória, faz parte da turnê “Inevitável – A Festa”.

Os ingressos podem ser adquiridos digitalmente pelo site Bem Ingressos, com valores começando em R$ 110 na modalidade meia social, enquanto a pista premium custa R$ 790.

Além disso, há opções especiais com mesas e serviço de garçom, que variam entre R$ 2,6 mil e R$ 4,4 mil, todos com open bar e vista privilegiada.

Os bilhetes mais luxuosos vão de R$ 6 mil a R$ 7 mil para os lounges, que incluem entrada exclusiva, piso elevado e uma série de benefícios.

A apresentação é parte de uma série de shows da dupla que passará por todo o país em 2025. O evento contará com mais de quatro horas de música, incluindo os sucessos de Bruno & Marrone e uma participação especial do cantor Dino Fonseca, interpretando clássicos como “It Must Have Been Love” e “Completamente Seu”.