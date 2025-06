Nem em Pirenópolis, nem na Cidade de Goiás: clube natural com sombra e sossego encanta a poucos minutos de Goiânia

Abertos todos os dias, espaço oferece ambientes para criançada e várias opções no cardápio

Gabriella Pinheiro - 17 de junho de 2025

Córrego Lajinha. (Foto: Recanto Lajinha/ Instagram)

Quem pensa que, para aproveitar um espaço com águas naturais e um ambiente tranquilo, é necessário se deslocar até municípios como Pirenópolis ou a cidade de Goiás, pode se surpreender. Isso porque o local pode estar bem mais próximo dos moradores da Região Metropolitana. A cidade de Aparecida de Goiânia, por exemplo, abriga um clube natural que encanta pelo ambiente charmoso e pela variedade de opções.

Aberto todos os dias, das 8h às 17h, inclusive durante os feriados, o Recanto Lajinha é uma opção para os moradores da Grande Goiânia que estão em busca de se refrescar.

Por lá, é possível se deparar com parte do córrego do mesmo nome, um importante manancial de água corrente localizado em uma Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Areia.

O ambiente ainda conta com piscinas, parquinho, quadra de futebol, quadra de areia — para que a criançada possa se divertir —, além de um cardápio com diversas opções de porções e drinks.

De acordo com uma postagem publicada no Instagram do Recanto, os valores de entrada são de R$ 10 (durante a semana) e R$ 15 (finais de semana e feriados), no caso de crianças de 5 a 9 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PcD), mediante comprovação.

Já para adultos e crianças a partir de 10 anos, o preço é de R$ 20 durante a semana e R$ 30 nos finais de semana e feriados.

Os visitantes que desejarem também podem levar alimentos e bebidas, não sendo obrigatório consumir no local. Vale destacar que é proibido som automotivo, caixas de som e similares no ambiente.

