Conselheira tutelar denuncia ter sido agredida por suplente após elogiar outra colega, em Alexânia

Uma das mesas do local também foi destruída durante o conflito

Davi Galvão - 17 de janeiro de 2025

Mesa da unidade também foi danificada. (Foto: Reprodução)

Uma briga no Conselho Tutelar de Alexânia se tornou caso de polícia após uma conselheira, de 36, denunciar ter sido agredida com um tapa por uma colega, que atua como suplente, na manhã desta sexta-feira (17).

A denunciante acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local quando a discussão já havia se encerrado, encontrando apenas a vítima, que apresentou a versão dela da história.

Ela relatou que estava em uma reunião com a presidente do conselho, juntamente com a agressora, e que durante a conversa elogiou uma outra funcionária.

Porém, após o fim do encontro, ela afirmou ter sido surpreendida com um tapa por parte da suplente, que atingiu a região do olho.

Ela acredita que tenha sido agredida por conta de um desafeto entre a funcionária elogiada e a colega, que desaprovou o feedback positivo durante a reunião.

Na confusão, a conselheira também afirmou que a suspeita quebrou uma das mesas do local, gerando dano ao patrimônio.

Diante dos fatos, os policiais foram até a casa da acusada, explicaram a situação e conduziram-na até a delegacia, para prestar esclarecimentos.

A vítima foi encaminhada até uma unidade hospitalar, mas como ela usava lente e o golpe atingiu a região, o médico orientou que procurasse assistência especializada.