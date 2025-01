Ingressos para Anápolis e Vila Nova já podem ser comprados; saiba passo a passo

Partida acontece no domingo (19), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, à 16h

Paulo Roberto Belém - 17 de janeiro de 2025

Estádio Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O Anápolis Futebol Clube divulgou no início da tarde desta sexta-feira (17), a liberação de compra de ingressos de acesso ao jogo contra o Vila Nova.

A partida acontece no domingo (19), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, às 16h, válida pela segunda rodada do Campeonato Goiano de Futebol de 2025.

São dois tipos de ingressos: arquibancada descoberta e cadeiras. Para a parte descoberta, os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada. Já para o setor de cadeiras, o acesso custa R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia.

A venda está sendo realizada exclusivamente pelo aplicativo do Goianão 2025. Para adquirir os tickets, é necessário baixá-lo e realizar o processo de cadastro, que é intuitivo e ainda terá a segurança do reconhecimento facial.

Passo a passo

O app pode ser baixado nas lojas da Play Store e App Store. Na primeira tela, é dada a opção de entrar ou se cadastrar. Para o cadastro, clique em “entrar” e depois em “criar conta”.

Após isso, é necessário preencher os dados pedidos, validando-os através de código a ser enviado no e-mail informado. É necessário acessar a caixa de spam, caso não o encontre na caixa principal.

Depois que validar, continue para inserir dados extras e fazer outra etapa importante: o reconhecimento facial, que é encontrada clicando no canto superior direito da tela. Fazendo isso, o aplicativo te direciona para a tela de captação.

Para o processo, não pode usar boné, chapéu, óculos ou máscara. Clicando em continuar, surge o layout para posicionar o rosto. Registrando-a, é necessário perceber a nitidez da foto, clicando em enviar ou repetir a etapa.

Com o cadastro ativo, é possível realizar a compra. É importantíssimo seguir o protocolo para não ficar de fora da partida, pois a entrada só será permitida com o reconhecimento facial nas catracas de acesso ao estádio.

Torcida premiada

Sobre a troca de ingressos permitida pela campanha Torcida Premiada, a Prefeitura de Anápolis está se movimentando nesta sexta-feira (17) para disponibilizar os ingressos para troca.