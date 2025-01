Márcio Corrêa dá início a mutirão para cirurgias eletivas em Anápolis

Medida integra projeto para zerar filas de pacientes que são de competência do município

Natália Sezil - 17 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira (17), a realização de um mutirão que pretende zerar as filas de cirurgias eletivas na cidade, reiterando a prioridade com a saúde da qual vem falando desde a campanha eleitoral.

A medida diz respeito a procedimentos que são de competência do município, em diversas especialidades, como ortopedia, oftalmologia e urologia. “São 1.900 pacientes aguardando, nós vamos fazer cirurgias em todos”, afirmou Márcio.

De acordo com o prefeito, a ação teve início nesta sexta-feira (17), com alguns anapolinos já sendo contatados para que façam os procedimentos pré-operatórios.

A Secretária da Saúde, Eliane Pereira dos Santos, acompanhou o prefeito durante o anúncio e declarou que a pasta fará uma seleção dos pacientes por meio de análise da fila de regulação, para que as cirurgias aconteçam a partir da próxima semana.

O vereador e médico José Fernandes (MDB) também participou do comunicado, e esclareceu que pacientes que esperam por procedimentos de média e alta complexidade são de competência do Estado de Goiás, de modo que Anápolis precisa de apoio do Estado e da União para atendê-los. Ainda assim, o prefeito garantiu que também dará assistência a esses casos.